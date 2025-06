Una gara da giocare al massimo dell’intensità e, soprattutto, cercando di vincere dominando sull’avversario. Non ha alternative il Cosenza di pallanuoto che affronterà domani sera il Salerno nella gara di ritorno dei playoff. L’accesso per la Serie B ha incrociato già qualche giorno fa il gruppo campano (arrivato secondo in classifica) e i rossoblù che avevano invece ottenuto il primato e soprattutto avevano dimostrato di avere una marcia in più.

Il risultato dell’andata, chiaramente, non ha soddisfatto il gruppo calabrese, sconfitto dall’avversario per 14-10 in acque campane e con un gap importante da dover colmare. Nella piscina di Campagnano, per ottenere la promozione in B servirà una netta vittoria con almeno cinque gol di distacco. Un’impresa o quasi, ma non è impossibile realizzare ciò anche nella pallanuoto, considerando come il Cosenza ha spesso dimostrato di poter essere particolarmente incisivo in attacco.

Lo sa bene mister Gianmarco Manna, che già subito dopo il primo match playoff aveva subito rianimato i suoi ragazzi: «A Salerno abbiamo disputato una buona partita, il risultato per me è nettamente ingiusto. Abbiamo tutte le possibilità e le carte in regola per ribaltare il ritorno, sicuramente vedremo cara la pelle. Ci crediamo e ci contiamo ancor più di prima».

Queste le parole del tecnico che sta facendo svolgere gli ultimi allenamenti in vista del match più importante della stagione. La società intanto ha chiamato a raccolto la tifoseria: domani sera alle 20.30 ci sarà bisogno di ogni componente positiva per tentare la rimonta e ottenere la promozione.