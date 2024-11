Tra qualche ora i ragazzi di mister Arcuri saranno in vasca contro l'Etna Catania a giocare la gara 2 delle finali playoff per la massima serie

Manca davvero pochissimo al raggiungimento di un traguardo che vale una stagione intera, tanti sacrifici e sudore: tra qualche ora la Rari Nantes Crotone scenderà in vasca per affrontare l'Etna Catania per la gara 2 delle finali playoff di pallanuoto, valevole per l'accesso in Serie A. L'andata, giocatasi sabato scorso alla piscina olimpionica di Crotone, ha visto la Rari Nantes battere i siciliani per 11 a 4, con una strepitosa prestazione dei ragazzi di mister Arcuri.

«Loro in casa si trasformano – ha dichiarato ai microfoni l'allenatore crotonese al termine della gara 1 – abbiamo avuto già modo di constatarlo nella gara di ritorno di campionato a Catania. Giocano in una piscina un po' più stretta e corta, molto calda e chiusa, con il pubblico che influisce tantissimo. E' davvero un inferno giocare li, in senso buono. Come sempre, proveremo a chiuderla e portare a casa il risultato, altrimenti ci rivedremo per gara 3 sabato prossimo». La speranza, come già detto, è quella tornare ancora una volta vincitori dalla Sicilia e festeggiare la promozione in Serie A.