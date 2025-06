Fiducia, coraggio e capacità di credere nei propri mezzi. I playoff ora portano la Smile Cosenza a dover affrontare la fatidica fase finale per ottenere la promozione in Serie B, e dovrà farlo sapendo catalizzare al massimo tutte le attenzioni.

Dopo una prima parte di campionato quasi perfetta, la compagine bruzia sa bene di poter ottenere il salto di categoria giocando al massimo dell’intensità e dimostrando, come già visto nelle scorse settimane, di poter superare gli ostacoli lanciando al massimo i suoi tanti giovani.

Il primo impegno è previsto per domani pomeriggio, la contesa non è di quelle tenere. Il Cosenza ha chiuso in vetta nel girone calabro-siciliano e affronterà in trasferta per gara uno il CS Salerno, arrivato al secondo posto nel gruppo campano. Incrocio quasi dal fascino antico, che richiama ad altri sport e ad altre epoche (come non citare il Cosenza-Salernitana 1-0 del 26 giugno 1991, a firma Marulla) e di certo i ragazzi allenati da Gianmarco Manna non vorranno mollare la presa in quest’ultimo step stagionale.

Gara uno sarà un passaggio fondamentale, soprattutto considerando come nella prossima settimana ci sarà la gara di ritorno davanti al pubblico amico della piscina di Campagnano. Due risultati su tre quindi saranno ben graditi dalla Smile, che chiaramente sta misurando con grande attenzione tutti i pericoli provenienti dalla squadra avversaria, valutandone video e condizione generale.

La società di certo ha manifestato tutto il proprio ottimismo per questa parte finale, la promozione in Serie B è un obiettivo concreto: «I play off sono partite diverse dalla stagione regolare, ma la Smile Cosenza Pallanuoto ha tutte le carte in regola per centrare un obiettivo decisamente meritato, per la regolarità, il gioco espresso e la determinazione nell'affrontare le partite nell’intera stagione».