Pallanuoto femminile, Bogliasco- Città di Cosenza finisce in parità

La nona giornata di campionato tra Bogliasco e città di cosenza si chiude sul 5-5. Un risultato che, di fatto, replica l'esito della sfida tra le due compagini nella semifinale di Coppa Italia. Stesso equilibrio emerso appena una settimana fa.



Il match

Un partita combattuta punto a punto. Nel primo quarto Bogliasco passa in vantaggio per ben due volte grazie alla doppietta della Viacava. A riportare la parità ci pensano Citino e Kuzina. È proprio la russa nel secondo parziale a portare avanti la squadra. Il pari delle liguri non tarda ad arrivare ma Motta chiude sul 2-1 il secondo quarto. Nel terzo quarto Bogliasco domina ampiamente la partita mettendo a segno altre due reti, riportando così in vantaggio la squadra. Il Città di Cosenza non demorde. Nell'ultima parte di gara, la Kuzina mette dentro la palla del 5 pari.



Ancora una partita da disputare

Dunque, grande prova di forza per la squadra di coach Capanna che nonostante le difficoltà riesce a strappare un punto prezioso. Ancora una partita per chiudere il girone. Il recupero contro le toscane della Rari Nantes Fiorentia in programma il 20 gennaio. Si ripartirà a febbraio.





TABELLINO:

BOGLIASCO BENE-COSENZA PN 5-5



(2-2, 1-2, 2-0, 0-1)