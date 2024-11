Appuntamento sabato in trasferta per il sestetto della Locride guidato dal tecnico Di Garbo. Sette giorni dopo la "prima" al Pala Marcellino

Taglio del nastro per il campionato di serie C femminile. Sabato alle 18:30 la Digem inizierà dalla trasferta di Reggio Gallina, dal palazzetto della New Teodosis e proseguirà il sabato successivo con l’esordio casalingo al pala Marcellino di Marina di Gioiosa. A Reggio intanto dovrà fare i conti con una squadra attrezzata e concreta, in una campionato lungo e difficile.

Il primo step del torneo sarà a febbraio, quando le prime sei accederanno ai play off insieme alle squadre che nell’altro girone avranno conquistato altrettante posizioni di vertice. Anna Foti, gradito ritorno insieme a Maria Laura Panetta, le neo inserite di grande qualità, Fabiola Bruzzese tra le veterane e le giovani leve del vivaio sapranno rendere ambizioso questo campionato.

Anche la Locride vuole avere il suo riscontro positivo, una voce in capitolo in un torneo che la Calabria sportiva stima e che riserva figure atletiche apprezzabili. Il tecnico Di Garbo crede nella Digem ma conosce il livello tecnico delle concorrenti, di cui molte già appartenenti alla categoria. La presidentessa Rosetta Scozzafava augura alle atlete di godere al massimo le emozioni di questa categoria e di questo avvincente campionato