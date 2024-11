Pallavolo A2F/ Per Soverato ottima chance contro Piacenza

SOVERATO (CATANZARO) - Messi da parte i festeggiamenti natalizi ritorna il campionato di serie A2 femminile. Una giornata che potrebbe essere favorevole al Soverato. Le ragazze di coach Chiappafreddo hanno un’ottima chance per allungare il passo dalla zona rossa della classifica. Domani alle 18:00 al PalaScoppa, infatti, sbarca il Piacenza, squadra in difficoltà in questa prima parte del torneo. Le piacentine, però, sono reduci dall’importante successo contro Olbia che ha ridato morale. Attenzione quindi a sottovalutarle. Contro le emiliane non ci sarà in campo l’ultima arrivata in casa biancorossa. Si tratta della schiacciatrice statunitense Hannah Werth, classe ‘90.



Da regolamento, infatti, l’atleta a stelle e strisce potrà scendere in campo dal 7 gennaio in poi. Considerato il turno di riposo delle calabresi per domenica 11, per vederla nello starting six , quindi, bisognerà aspettare il 18 gennaio, quando a Soverato sbarcherà il Lardini Filottrano per l'ultima giornata del girone di andata.