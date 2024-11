Il fine settimana pallavolistico registra nuovi spunti nell’interregionale, dove vincono tutte le squadre calabresi. In Serie C il settimo successo consecutivo dei reggini consente loro anche di allungare in vetta alla classifica guardando agli altri risultati maturati

È un momento quasi magico per la volley maschile, gli investimenti fatti dalle società e la voglia di valorizzare i giovani talenti sta avendo la meglio su logiche sportive spesso estemporanee.

In Serie B le calabresi viaggiano come in maniera abbastanza spedita, dopo cinque turni il primo bilancio è assolutamente positivo. Il Bisignano, nel 3-0 contro la Valley, ha conquistato un altro successo che la conferma in testa, 15 punti per i cratensi e vittoria dedicata alla memoria dell’imprenditore Giorgio Capalbo. Biancazzurri che mantengono il punto di vantaggio su Letojanni e si distanziano di un’altra lunghezza contro un’altra diretta inseguitrice. Il Lamezia ha vinto 3-2 sul parquet dell’Aquila Bronte. Gara durissima e intensa, giocata pallone su pallone e con il doppio vantaggio siculo che sembrava l’avvio verso la prima sconfitta di fila. Mai però dare per doma la Raffaele: la rimonta è arrivata riorganizzando le idee e, soprattutto, dimostrando una maggiore compattezza di gruppo. Domenica, quindi, da non perdere proprio lo scontro diretto tra le due calabresi che stanno dominando il campionato. Il girone H ha registrato un nuovo passo in avanti della Tonno Callipo Vibo, il 3-1 contro il Bronte ha soprattutto dimostrato come i giovani – se concentrati – possono davvero regalare tante soddisfazioni ai tifosi nel corso di questa stagione.

Nel massimo torneo calabrese lieve novità in vetta

La Serie C, giunta al suo settimo turno, ha registrato il consolidamento del primato per il Taurianova, col 3-0 alla Volo Virtus. Il testa coda non è stato messo in discussione, mentre contemporaneamente si registrava la seconda sconfitta nel torneo per la Milani Rende. Caduta in trasferta la squadra di Aloe, ha perso 3-0 a Paola contro un gruppo bizantino che era in attesa di un rilancio e di conquistare tre punti contro una squadra di livello. Cresce bene anche la seconda squadra della Callipo, blitz esterno sull’altrettanto giovane Tigano.

Le partite giocate di domenica confermano il leggero allungo del Taurianova, se prima guardava la Milani a una distanza ora invece cercherà di tenere a bada il Praia, a due lunghezze. La vittoria esterna al PalaFerraro di Cosenza contro il Montalto dimostra come Esposito e compagni, mantenendo anche un basso profilo, potranno puntare seriamente a qualcosa di importante in stagione. Negli altri match, c’è da registrare la vittoria del Magna Grecia per 3-0 fuori casa contro i giovani dell’Arpaia, nell’anticipo (ormai quasi consueto) delle ore 11 al Pala Sperti: un risultato che consente agli ospiti di superare tre squadre nel marasma della zona calda. Stesso punteggio, ma a Catanzaro, lo ha raggiunto l’Altaflex sul Corigliano: i giallorossi restano terzi, gli jonici penultimi. Infine, la vittoria del Crotone sull’Area Brutia: l’ennesimo 3-0 della domenica è maturato per i pitagorici con la convinzione di poter crescere in maniera sempre più determinante nel corso di questo torneo.