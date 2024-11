La Digem Volley Marina di Gioiosa guadagna la vetta alla terza giornata di campionato. La Tavernese Odontoiatria e Medicina ottiene altri 3 punti che le consentono di guardare tutti dall’alto giocando di sabato. L’avversario di turno è stato la Elio Sozzi Reggio Calabria, così è facile capire come il risultato sia stato incerto fino all’ultimo, con le locali che hanno venduto cara la pelle prima di cedere.

Male l'approccio alla gara, al primo set, per le ragazze joniche che commettono una serie di errori e permettono alla Sozzi di portarsi a casa il primo set con il punteggio di 26-24. Merito alle reggine entrate subito in partita. Nel secondo set la Digem riduce gli errori e gestisce al meglio questa frazione vincendo 25 a 14. Al terzo set si riaccende la gara senza esclusione di colpi, Laura Orobello sul 17-14 per la Sozzi viene chiamata in causa e ribalta il risultato che compare così 17-18 Il resto del segmento di gara si gioca punto a punto per terminare 27-29.

Il quarto set è la fotocopia del terzo, le squadre sono sul 15 pari e Giulia Greco viene chiamata in causa al posto di Mariarosaria Panetta e ottiene un break al servizio di ben sette punti permettendo alle sue compagne di vincere 17-25.