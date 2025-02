La squadra calabrese sta dominando il proprio girone interregionale e avrà sfide importanti per allungare in classifica e archiviare probabilmente la vittoria in campionato. C’è attesa nella tifoseria così per l’inizio del girone di ritorno.

Vincere il campionato in anticipo per poi concentrarsi, con calma, sulla fase playoff e dare il massimo supportati dai tifosi. La “tattica” della Raffaele Lamezia, vedendo l’attuale evoluzione del torneo, può essere semplice ma allo stesso tempo efficace per il futuro.

La quarta serie ha un livello di complicazioni che rendono gli sport extra calcistici sempre più insoliti da seguire, considerando come in Serie B non sempre basta fare l’en plein sul parquet nella fase regolare per avere garantita la promozione in Serie A3. I conti si fanno già da ora e bisognerà arrivare al massimo della condizione atletica nei prossimi mesi, cercando così di evitare ulteriori fastidi lungo il cammino.

Proprio per questo, sarà già importante mantenere alta la guardia in questo mese di febbraio. Il Lamezia, con una gara in meno dovuta al riposo osservato in campionato, ha cinque lunghezze di distanza sul Bisignano secondo in graduatoria, e un calendario anche agevole a supporto. Partendo dalla gara di domenica prossima contro la Papiro Catania, passando poi un’altra squadra etnea, la Valley: due turni interni dove chiudere eventualmente i giochi, considerando anche come a inizio marzo saranno proprio i cratensi a osservare il turno di riposo.

I numeri raccolti in Serie B sono dalla parte dei gialloblu, capaci di vincere tutti i match del torneo e lasciando per strada solamente due punti a inizio stagione, quando ancora c’erano dei rodaggi da affinare: 33 set conquistati a favore e sette parziali out ne confermano l’assoluto valore in campo.

Concentrazione al massimo per il gruppo e conti con la calcolatrice in mano per tifosi e dirigenza, eventualmente, per valutare già quando archiviare il primo posto in campionato. Con la possibilità concreta, per lo spareggio playoff, di dover incontrare nuovamente il Galatone, prima nel girone a predominanza pugliese e soprattutto unica squadra che sinora ha battuto i lametini, eliminandoli nel doppio confronto recente in Coppa Italia.