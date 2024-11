Dopo due giornate di chiusura di tutte le attività, la famiglia della Pallavolo Crotone è ritornata al lavoro per essersi stretta nel lutto per la scomparsa del papà del presidente Romina Pioli, e la redazione si associa al cordoglio di tutta la società profondamente colpita da questa notizia.

Una brutta notizia che non ha permesso alle ragazze di coach Asteriti di gioire per la salvezza virtuale conquistata domenica contro Terrasini, grazie alla bellissima e convincente vittoria preparata nei minimi particolari da tutto l’ambiente, sempre curato anche (se non soprattutto) dalla ex capitano ed attuale presidente.

La gara è sempre stata intensa anche se il tre a zero finale ed i parziali (25-18 il primo, 25-9 il secondo e 25-17 il terzo) potrebbero ingannare. Tutta la squadra, incitata da un PalaKrò davvero soddisfatto, ha risposto come si augurava l’intero staff tecnico rendendo anche complicato scegliere la MVP del pomeriggio. Ora la Poseidon ha saldamente conquistato il nono posto in classifica con 12 punti a meno di 11 gare al termine della stagione. La difficile scommessa presa in corsa della B1 dice che questa società sta per compiere, con i dovuti scongiuri, l’ennesimo miracolo sportivo nel nome di un movimento che conta più di 400 iscritti, la nuova avventura anche ad Isola Capo Rizzuto arrivata, è bene rammentarlo, dopo aver partecipato alla manifestazione di interessa indetta dall’ente comunale.

Ad ulteriore dimostrazione che dopo la non certo semplice gestione da capofila del Palakrò (che accoglie anche Pallamano, Basket e Karate) le discipline sportive che ancora qualcuno si ostina a relegare nei cosiddetti sport minori, rispetto al calcio, necessitano di programmazione, serietà e professionalità che, oltre a svolgere un ruolo sociale fondamentale, danno frutti sportivi ed anche economici. Basta infatti rammentare che tra tecnici specializzati, custodi e manutentori, alla Pallavolo Crotone ci sono decine di famiglie che possono ancora far coesistere passione e l’esigenza di mantenere un reddito dignitoso.