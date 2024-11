Per conoscere l'avversario del match di andata servirà attendere tutti i recuperi che saranno disputati nei prossimi giorni

Il Volley Soverato accede meritatamente alla fase playoff promozione. Per l'ennesima stagione, quindi, la società del presidente Matozzo si è guadagnata il diritto a giocarsi la promozione nella massima serie. Entusiasmo ovviamente in riva allo Ionio per un traguardo che le ragazze di coach Bruno Napolitano hanno raggiunto dopo una stagione regolare difficile nel campionato di pallavolo femminile serie A2.

Dopo la vittoria contro Sassuolo con un secco 3 a 0 quattro giorni fa, le calabresi dovevano attendere i risultati delle gare di oggi e la sconfitta casalinga di Cutrofiano ha spalancato le porte della qualificazione alle "cavallucce marine". Per definire l'avversario di turno, con match di andata a Soverato il 12 maggio, servirà attendere tutti i recuperi che saranno disputati nei prossimi giorni e che andranno dunque a definire la griglia definitiva degli spareggi promozione.