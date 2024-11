VIDEO | La squadra del presidente Matozzo saluta il 2020 in terza posizione in classifica nel campionato di A2 girone est. Soddisfatto coach Napolitano

«È stato un grandissimo girone di andata, inteso come anno solare. Secondo me abbiamo registrato una crescita esponenziale ma siamo consapevoli del fatto che abbiamo passaggi a vuoto su cui dobbiamo lavorare». È soddisfatto coach Bruno Napolitano al termine di un anno in cui le ragazze del Volley Soverato hanno dimostrato una grande crescita sul campo. Le calabresi hanno chiuso infatto il 2020 con una vittoria, quella in casa contro il Talmassons nella settima giornata di ritorno, che ha permesso di incassare tre punti preziosi e di raggiungere il terzo posto in classifica nel campionato di pallavolo femminile serie A2, girone est.

Scia positiva

«Tre punti che erano molto importanti – sottolinea il tecnico bianocorosso – perché per Talmassons significavano play off o meno. Lo stesso per noi solo che nel nostro caso avevamo un po’ di margine in più. E questo nervosismo legato all’importanza della posta in palio si è visto». Dunque una classifica che al momento sorride alla sqadra del presidente Antonio Matozzo, pronta a fare meglio per i prossimi impegni del 2021. «Noi ovviamente usufruiremo della sosta natalizia per prenderci qualche giorno di riposo, ne abbiamo bisogno, soprattutto mentalmente. Ma poi lavoreremo come al solito anche durante le feste».

Ottimo percorso di crescita

Quindi si prosegue a lavorare con determinazione per continuare a portare a casa risultati positivi per una squadra giovane che però ha dimostrato in questi mesi grande maturità. «Sicuramente continueremo a impegnarci - conclude Napolitano - ma devo dire che le ragazze hanno fatto un ottimo percorso di crescita».