I due gironi nel massimo torneo in rosa proseguono e intrattengono tanti tifosi in giro per la Calabria. Nel primo raggruppamento ottimo sinora l’andamento di Cirò e Paola, nel secondo girone spicca il big match tra le due primatiste Stella Azzurra e Marpesca Pizzo

La formula dei due gironi, criticata ampiamente dalle società, è stata ormai assorbita e anche con un certo interesse. Perché al di là di qualche scelta come sempre enigmatica (non la prima, del resto, nel mondo della pallavolo nostrana), i due campionati di Serie C stanno regalando gioco e identità a tante squadre, che non si stanno di certo risparmiando. In questo weekend poi tanti saranno i confronti da seguire con particolare attenzione.

Girone A

C’è un solo anticipo odierno ma sarà già abbastanza osservato dagli addetti ai lavori. Rossano-Paola alle 18.30 non sarà una semplice sfida, quanto anche un modo per misurare l’intensità dei due club. Le locali sono reduci da due ko di fila, ma hanno tutto il potenziale per poter riemergere. Paola avrà la grande occasione di portarsi in testa al torneo, approfittando del riposo settimanale di Cirò. Negli incontri di domenica, attenzione a Gm Cosenza-Avolio Castrovillari, che sono a ridosso delle prime e hanno dimostrato già di poter tenere ritmi alti in questa stagione. Da seguire anche il derby di Lamezia tra la Pink e l’Arpaia, anche se i nove punti di distanza non sono un aspetto da sottovalutare sul piano dell’equilibrio tecnico. Proprio guardando già alle distanze tra la zona promozione e le squadre che tentano di uscire dalla poule salvezza, l’incontro tra Silan e Cutro sembra già un’ultima spiaggia: si affronteranno due squadre che sinora hanno sempre perso in stagione.

Girone B

In maniera inversa rispetto al precedente gruppo, tre gare si disputeranno questo pomeriggio con un posticipo finale domani. Il match clou è alle 18 tra Pizzo e Stella Azzurra Cz, squadre che nell’ultimo periodo hanno lasciato qualche punto per strada. Entrambe a quota 13 in classifica, cercano ora una vittoria di peso per dare slancio al loro torneo. Segue con attenzione il match la Todosport che, vincendo contro Cinquefrondi, potrebbe collocarsi almeno al secondo posto in graduatoria. E potrebbe confermarsi in alto anche la New Teosidos, che avrà l’impegno più comodo della giornata, affrontando in trasferta la Elio Sozzi, ultima in classifica e ancora a secco di punti. A chiudere, l’incontro di domani pomeriggio fra Digem e Cidue, una sfida aperta a ogni tipo di pronostico.