La gara di campionato di volley femminile A2 prevista per sabato 5 dicembre alle 20.30, che avrebbe portato in trasferta le ragazze del Volley Soverato contro la Balducci Macerata, non sarà disputata ma è stata rinviata a data da destinarsi in seguito al riscontro di alcuni casi di positività al Covid-19 accertati nel fine settimana scorso nel gruppo della squadra marchigiana.

Per questo motivo la Lega ha rinviato il match valevole per la quarta giornata di ritorno del girone est. Una sfida molto attesa dalle calabresi, reduci da una vittoria casalinga contro il Ravenna domenica scorsa con un secco 3 a 0 che ha portato in casa delle biancorosse 3 punti preziosi arrivando così a 21 punti in classifica e confermando la striscia positiva per la squadra di coach Bruno Napolitano. Il Volley Soverato, dunque, ripartirà dalla trasferta di Marignano prevista per domenica 13 dicembre, prima di chiudere l'anno con l'incontro in programma al Pala Scoppa sabato 19 dicembre contro Talmassons.