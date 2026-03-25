Se c'è un fiore all'occhiello nello sport di Vibo, quello è la Tonno Callipo femminile. Le giallorosse continuano infatti a volare nel campionato di Serie B1 e, dopo venti giornate, sono prime in classifica a quota 54 punti e con una lunghezza in più su Oplonti. Certamente tutto è ancora aperto, anche perché mancano sei giornate alla fine del campionato e c'è anche Castellana Grotte, attualmente terza in classifica, ancora in corsa per la vittoria finale.

Coach Saja rimane cauto

Coach Stefano Saja, ai microfoni di LaC News24, preferisce essere cauto allargando anche la visione della lotta al vertice a quattro squadre: «Il campionato è ancora lungo, attualmente siamo primi e ci godiamo il primato. Sappiamo che Oplonti ci tallona e dovremo essere bravi a rimanere con la mente lucida partita dopo partita, mantenendo così questo ruolino di marcia. Al vertice c'è una lotta molto equilibrata soprattutto tra le prime quattro squadre, e questo fa pensare a quanto sia difficile questo girone se si pensa che in due gironi ci sono due squadre che hanno già festeggiato il salto di categoria, qui invece credo che si debba aspettare l'ultimo turno. Sicuramente questo rende molto interessante il campionato per chi lo vive da fuori, un po' meno per chi lo vive da dentro».

Tra campionato e Coppa Italia

Prima della sosta di Pasqua, comunque, le giallorosse sono chiamate a un impegno certamente ostico dal momento che faranno visita proprio al Bisceglie che, secondo Saja, rimane tra le pretendenti. Dopo tutta la concentrazione sarà rivolta alle Final Four di Coppa Italia che si terranno a Ravenna: «Sicuramente anche il Bisceglie è ancora in corsa per il primo posto e può ambire al salto di categoria. Per noi sicuramente è fondamentale uscire con una vittoria prima della Coppa Italia, perché contro il Bisceglie il livello della gara sarà molto simile alla competizione che andremo ad affrontare poiché, non dimentichiamolo, affronteremo le altre tre squadre migliori d'Italia della nostra categoria e uscire bene dalla gara contro Bisceglie ci inserirebbe nel clima giusto».

E ancora: «La qualificazione alle Final Four era un obiettivo voluto e ottenuto, ora andiamo a giocarcela contro le nostre avversarie, consapevoli che vorremo arrivare fino in fondo». Per la Coppa Italia, appuntamento il prossimo 3 aprile quando le giallorosse affronteranno in semifinale il Padova.