Dopo la sconfitta in trasferta contro Marignano in quattro set per 3 a 1, il Volley Soverato torna in campo in casa nel campionato femminile di A2 girone est con l’anticipo di sabato 19 dicembre contro Talmassons. Una sfida contro un avversario che nel girone di andata è riuscito ad imporsi per 3 a 0.

«Sicuramente vogliamo rifarci sia per la scorsa partita contro Rimini sia per quella dell’andata contro Talmassons – spiega la giocatrice del Volley Soverato, Laura Bortoli -. Nell’ultima gara forse non abbiamo lavorato molto bene sui fondamentali di difesa e le nostre avversarie sono state più brave e aggressive di noi quindi vogliamo rifarci e portare a termine l’anno in modo positivo».

Sarà una sida insidiosa dunque per le biancorosse di coach Napolitano che vogliono arrivare concentrate all’ultimo match del 2020: «Il Volley Talmassons è una squadra difficile – sottolinea Diego Boschini, vice coach Volley Soverato - che ha appena cambiato l’opposto cedendo Smirnova a Martignacco e prendendo la Cutura. Un opposto di qualità sicuramente che però ancora è un po’ fuori condizione anche se questo non significa che dobbiamo sottovalutare l’importanza di questa giocatrice perché ha dei buoni colpi d’attacco e anche abbastanza potenti. Quindi dobbiamo fare molta attenzione e cercare di sviluppare il nostro gioco cercando di scacciare un po’ i fantasmi dell’ultima partita di campionato».