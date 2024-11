Secondo turno casalingo consecutivo per il Volley Soverato che domenica attende la visita dell’Olimpia Teodora Ravenna, quarta in classifica. Si tratta di un match importante per entrambe le compagini che arrivano da ristati diversi: Soverato è reduce dalla vittoria con Martignacco al tie break, mentre le ragazze di coach Bendandi sono state superate in casa dalla capolista Cutrofiano. Sono tre i punti che dividono le due squadre, con le padrone di casa decise a proseguire la striscia positiva di risultati e “vendicare” la sconfitta del girone di andata che ha visto le ioniche sconfitte in tre parziali. Scontro di alta classifica, quindi, per una partita che si prevede equilibrata e ricca di emozioni. Coach Napolitano tiene alta la concentrazione e le ragazze negli allenamenti si dimostrano cariche e vogliose di fare bene.

Risultati positivi

Sull’incontro il presidente Antonio Matozzo ha dichiarato: «Siamo consapevoli che la partita di domenica contro Ravenna è molto importante e, all stesso tempo, delicata come del resto lo sono tutte in questo campionato equilibrato. Arriviamo da risultati positivi e sono sicuro che le ragazze anche contro Ravenna metteranno in campo la solita grinta e voglia di fare bene; all’andata, a Ravenna, abbiamo perso tre a zero e domenica vorremmo riscattarci per conquistare punti importanti in classifica. Nonostante il pubblico non possa essere presente, sentiamo il calore e la vicinanza di tutti i tifosi, promettendo loro sempre il massimo impegno per regalare altre soddisfazioni».