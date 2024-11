Secondo successo consecutivo al quinto set per il Volley Soverato che supera in casa l’Itas Citta Fiera Martignacco, conquistando due punti importanti. È stata una bella partita quella del Pala Scoppa, giocata a viso aperto da entrambe le squadre che prima di questa gara arrivavano da risultati positivi. Le ospiti si sono dimostrate in forma e hanno dato filo da torcere alle calabresi che hanno alla fine meritato i due punti. Soverato ha respinto i tentativi di fare il colpaccio delle friulane e al tie break ha avuto in mano il gioco.

Il match

Volley Soverato schierato con Laura Bortoli in regia e Shields opposto, al centro Meli e Piacentini, capitan Lotti e Mason in banda e libero Barbagallo. Risponde coach Gazzotti per l’Itas Martignacco con la diagonale Carraro – Dapic, al centro la coppia Tonello e Rucli, in banda Fiorio e Rossetto con libero Scognamillo. Partenza sotto tono di Soverato con coach Napolitano costretto subito al time out sul punteggio di 1-4; Soverato raggiunge la parità 8-8 con un gran muro di Piacentini. Ancora la centrale ionica e adesso è per Martignacco il time out, con le ospiti 10-8. Squadre ancora in parità sul 14-14 con le padrone di casa che piazzano un break e allungano sul 17-14 ed è time out per le friulane che al rientro riagguantano Soverato sul 18-18. Fasi decisive di questo primo set e Soverato con Mason si porta sul più due, 22-20 e 23-21 dopo il punto di Shields. Sono due le palle set per le biancorosse che chiudono alla seconda opportunità con Meli per 25/23.

Partenza di secondo parziale equilibrata con le due squadre appaiate sul 6-6 con Shields che porta a più due il vantaggio, 8-6, e coach Gazzotti chiama time out. Squadre sempre vicine nel punteggio, 12-11, con Salimbeni al posto di Bortoli in campo nelle calabresi che si portano sul più tre adesso, 14-11. Muro di Salimbeni e più quattro adesso per le ragazze di Napolitano, 16-12, al servizio con Meli. Punto di Mason e time out ospite sul 17-13; dimezza lo svantaggio Martignacco e ci sta il contro time out per Soverato avanti 17-15. Dentro Nardelli per Mason con le ospiti adesso vicine, 17-16. Spreca Dapic e Soverato è a più quattro nuovamente, 20-16 e Nardelli in battuta; allunga adesso la squadra di casa con Shields che piazza il 22-16. Il set si chiude 25/17.

Rientrano in campo nel Soverato Bortoli e Mason per Salimbeni e Nardelli. Si gioca punto a punto nelle prime fasi del terzo set, 7-7, con Martignacco che allunga di due punti, 7-9 e 8-11 con ace di Carraro, time out per le ioniche. E’ viva la squadra di Napolitano e si rifà sotto con la statunitense Shields, 11-12; terzo set in questa fase equilibrato con le due squadre che danno battaglia in campo. La compagine di coach Gazzotti non si dà per vinta e conduce 17-20 con time out per le biancorosse. Meno uno per Soverato ancora con Shields, 20-21, e time out Martignacco. La parità arriva con un muro del capitano Lotti, 22-22 ed è sorpasso per Soverato che adesso conduce 23-22; time out Martignacco. Ancora parità 23-23 e le ospiti guadagnano una palla set, 23-24, dopo un invasione fischiata a Soverato. Chiudono le friulane 23/25 e riaprono i giochi.

Il set vinto ha dato fiducia a Martignacco che parte bene nel quarto set, portandosi sul 2-5 ma le “cavallucce marine” non ci stanno e si riportano a meno uno, 5-6, e squadre in parità 10-10 e 15-15 con break ospite, 15-17; la parità arriva con Lotti, 19-19, e sorpasso locale 201-9 con tempo per Martignacco. Al rientro ancora il capitano e più due Soverato, con le ospiti che però non mollano, 21-20; punto di Shields e sul 22-20 coach Napolitano chiama il time out. Al rientro ancora parità 22-22 con sorpasso ospite; pareggia Meli e squadre sul 23-23 con Lotti al servizio. Palla sulla rete e set point per Martignacco; pareggia Mason e si và ai vantaggi 24-24 ma arriva la seconda palla set per le ospiti adesso al servizio con Rossetto. Realizza Dapic e si và così al tie break.

Soverato parte più deciso nel quinto set e conduce 4-2 con bel punto di Shields; sul 7-4 time out per coach Gazzotti. Ace per Lotti e al cambio campo Soverato è sul più quattro, 8-4. Allungano Mason e compagne che adesso conducono 10-4; prosegue la squadra di Napolitano a far punti e si porta a due punti dal match, 13-8. Le biancorosse chiudono la gara con punto di Meli 15/8. Vittoria che permette al Soverato di allungare la striscia positiva. Domenica prossima altro match casalingo, con ospite di turno l’Olimpia Teodora Ravenna.