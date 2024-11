La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ufficializza il ritorno in rosa dell’atleta Carlos Eduardo Barreto Silva, più comunemente conosciuto come “Kadu”. Schiacciatore esplosivo in attacco e dotato di un’ottima battuta al salto. Classe 1994, “Kadu” è cresciuto nelle giovanili di uno dei club più importanti al mondo, il Sada Cruzeiro, prima di disputare da titolare la stagione 2015-16 nella Superliga brasiliana con il Montes Claros Volei.

!banner!

Nell’estate del 2016 l’approdo alla Tonno Callipo: un inizio non semplice, ma con il passare dei mesi “Kadu” è diventato uno degli schiacciatori più forti del Campionato italiano tanto da attirare su di sé le attenzioni di molti club, oltre che del selezionatore della nazionale brasiliana Dal Zotto. E proprio il ct verdeoro punta molto sulle qualità di Kadu per impreziosire la batteria dei posti 4 del Brasile (rimaneggiata dagli infortuni) per il Mondiale di settembre. “Kadu” sta infatti lavorando da metà luglio agli ordini di Dal Zotto e dell’ex coach giallorosso Fronckowiak. E dal Brasile, il ventiquattrenne schiacciatore brasiliano esprime tutto il suo entusiasmo in vista del prossimo futuro con la Tonno Callipo: «Sono veramente molto felice di ritornare a Vibo. La mia aspettativa è la migliore possibile, spero di poter fare un grande campionato e aiutare al massimo la Tonno Callipo. Sono sicuro che lavorando sodo, potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Non vedo l’ora di tornare a Vibo».