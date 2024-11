Sia nel femminile che nel maschile primeggia la nostra regione. In A2 femminile Soverato aggancia Forlì. In A2 maschile la Callipo resta davanti al Sora

Forlì chiama, e Soverato risponde. La lotta al vertice del campionato di serie A2 femminile continua. Le calabresi sbancano con un secco 3-0 il “GeoPalace” di Olbia agganciando in vetta gli emiliani e staccando di ben nove punti chi insegue in terza piazza.

Sul mondoflex sardo la gara è emozionante. Strappi e reazioni, scambi lunghi e spettacolari si susseguono, frutto di difese eccellenti e attacchi non sempre precisi che tengono i parziali tiratissimi. Punto a punto.

A fare la differenza la lucidità calabrese nei momenti chiave dei set. Il primo vinto ai vantaggi gli altri due evitando la rimonta di casa grazie ad una Begic in forma smagliante e decisiva al servizio. E’ lei, insieme alla Donà, alla Travaglini e alla Cardini a togliere il fiato alle sarde quando l’Hermaea sognava di prolungare la serata.

Sono 18 i successi in campionato per le cavallucce marine. Gli stessi di Forlì, con la quale Soverato condivide anche la posizione in classifica, lassù davanti a tutti. Domenica stop al campionato per la finalissima di coppa Italia. A sfidarsi, guarda un po’, Forlì e Soverato. Una battaglia lunga una stagione.

Analoga la situazione in A2 maschile. Con il testa a testa tra Vibo Valentia e Sora. I giallorossi restano davanti grazie al successo al Pala Parini di Cantù con la miglior percentuale di squadra in attacco e i sei muri di Marcello Forni.