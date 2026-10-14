Unire le società, investire sui giovani e rafforzare il movimento pallavolistico sul territorio. Sono gli obiettivi del Consorzio Pallavolo di Calabria ETS, presentato ufficialmente nella Sala Conferenze della sede di Sport e Salute, in piazza Matteotti, a Cosenza.

All'incontro, moderato dal giornalista Rai Antonio Lopez, hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, vertici federali, dirigenti, atleti e imprenditori del territorio. Presenti anche i giocatori e i dirigenti delle due società coinvolte nel progetto, accompagnati dai tecnici Serpa e Perri, insieme ai componenti del direttivo Azzurra Gagliardi, Nilo Persico, Manuel Pedicone, Francesco Aulicino e Francesca Bozzo. Tra i temi affrontati, il potenziamento delle strutture sportive cittadine. Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha illustrato gli interventi e i progetti che riguardano impianti e spazi destinati allo sport, citando la Città dei Ragazzi, il palazzetto di Casali, Donnici e via dei Mille. Il primo cittadino ha inoltre sottolineato l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato per affrontare le difficoltà legate alla disponibilità di strutture adeguate.

Attenzione anche al sostegno regionale allo sport. La consigliera regionale Luciana De Francesco ha richiamato gli investimenti e i bandi promossi dalla Regione Calabria, manifestando l'auspicio che le risorse a disposizione delle realtà sportive possano crescere ulteriormente.

Il progetto ha incassato anche il sostegno della Federazione italiana pallavolo. Marco Mari, consigliere federale Fipav, ha evidenziato la sintonia dell'iniziativa con l'obiettivo di favorire la collaborazione tra società, assicurando il supporto della Federazione. Il presidente territoriale Fipav Cosenza, Giovanni Guida, ha rilanciato la necessità di dotare la città di un nuovo palasport da 7.000 posti e ha annunciato un evento in programma il 7 dicembre per celebrare gli 80 anni della Fipav. A sottolineare il valore dell'iniziativa è stato anche Francesco Manna, delegato provinciale Coni Cosenza, che ha rimarcato le potenzialità del modello consortile. Presente inoltre Roberto Ghiretti, dirigente nazionale Fipav, che ha rivolto un augurio di buon lavoro ai promotori.

La crescita del settore giovanile rappresenta uno dei pilastri del nuovo organismo. Eugenio Perri, presidente della Nuova Area Bruzia, ha spiegato che il Consorzio punta a costruire un vivaio capace di diventare un punto di riferimento per i giovani appassionati di pallavolo, invitando altre società del territorio ad aderire. La scelta della formula ETS, ha aggiunto, nasce dalla volontà di favorire inclusione, trasparenza e partecipazione. Per Attilio Gagliardi, presidente della Pallavolo Milani, la costituzione del Consorzio è il risultato di un percorso di collaborazione avviato da tempo tra le due realtà sportive. Un progetto condiviso anche dai capitani delle squadre, che hanno richiamato il valore delle società come comunità e famiglie sportive, invitando i giovani ad avvicinarsi alla pallavolo e il pubblico a seguire le partite. I campionati di Serie B e Serie D prenderanno il via sabato 17 ottobre, rispettivamente al PalaPirossigeno e al PalaValentini.

A chiudere la presentazione è stato il presidente del Consorzio, Emilio De Seta, che ha ringraziato i presenti per la fiducia ricevuta, sottolineando la responsabilità del nuovo incarico. Il suo sguardo è rivolto anche al futuro: tra le prospettive illustrate figura la possibilità di sviluppare il Consorzio in una vera e propria Polisportiva, capace di ampliare le attività e coinvolgere una platea sempre più ampia di giovani e cittadini della provincia di Cosenza.