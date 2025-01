L’ottimo ruolino di marcia dei gialloblu fa sognare tutta la tifoseria. In testa alla classifica, la società non ha mai nascosto le ambizioni in questa stagione sportiva e il team potrebbe ora allungare le distanze in vetta alla classifica

Tornerà in campo domenica e l’attesa per i tifosi sta diventando sempre più frenetica. La Raffaele Lamezia, nella prima parte della stagione, ha dimostrato di poter reggere i ritmi di alta classifica in Serie B, dominando così il girone H riservato alle squadre calabresi e siciliane.

Tanti i punti a favore da annotare per il gruppo Arpaia, una compagine che ha saputo costruire le sue fortune soprattutto davanti al pubblico amico, mixando le forze probabilmente nelle prime gare della stagione per poi prendere sempre più il largo. Nove le vittorie su nove gare disputate, 25 i punti conquistati e un distacco di tre punti sulle dirette inseguitrici, già battute nei due scontri diretti. Nella gara contro il Bisignano si è notata la maggiore qualità e determinazione del gruppo lametino, sul palazzetto del Letojanni invece è emersa la capacità di saper essere ugualmente incisivi in battuta, a muro e in difesa complessivamente.

27 i set vinti, sette solamente quelli persi e, oltre alla gara contro i cratensi, c’è da registrare un’altra vittoria nel derby contro la Tonno Callipo, un altro match importante per aumentare l’autostima del gruppo. Il calendario registrerà il primo match interno proprio domenica alle 18.30 contro il Consorzio Bronte CT, una squadra di centro classifica che andrà rispettata ma non temuta.

Poi, domenica 18 gennaio la trasferta sul parquet del RossoPomodoro Palermo (per chiudere il girone d’andata) e la gara al rientro da un’altra pausa contro la Paomar: se Lamezia allungherà ancora in queste tre gare, allora potrà pensare davvero alla fuga solitaria e definitiva.