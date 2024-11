In Serie C c’è una flessione per la squadra bizantina che, dopo aver vinto i primi tre match in campionato, è incappata in quattro sconfitte consecutive. Ma ora c’è la volontà di riscattarsi

Dopo l’ultimo match giocato addirittura alle 11 di domenica mattina a Lamezia, è tempo un po’ di fare dei bilanci a Rossano. La squadra di Serie C, nella scorsa stagione, ha conquistato il quarto posto in campionato ed ha una rosa di atlete dall’età media molto bassa. Un orgoglio per la società sempre legata a mister Luigi Zangaro, che ha preso la squadra dalla seconda divisione provinciale per arrivare al massimo torneo regionale, e con un organico di buona qualità.

Il presidente Antonio Russo spiega così come è composto il roster e quali siano stati i problemi pratici in questa prima parte di stagione: «Molte ragazze della classe 2006, che lo scorso anno hanno disputato la categoria giovanile under 18, ed anche più giovani, con un paio di ragazze Under 14 sono in organico. L’unica new entry è Sara Genova, proveniente dall’Avolio Castrovillari, altre atlete hanno lasciato la squadra per studio o lavoro, mentre Veronica Risuleo ha dovuto ridurre gli allenamenti perché da quest’anno frequenta l’università. In rosa abbiamo Risuleo e Achiropita Ruffo come palleggiatrici, Genova e Asia Sommario come opposte, le centrali Laura Pereira, Caterina Greco, Marika Grillo e Giorgia Speranza, le schiacciatrici Martina Domanico, Alba Greco e Daria Prokopenko, i liberi Michela Falcone e Morena Scorpaniti. Fedeli alla filosofia societaria, tutte le ragazze sono di Corigliano-Rossano, a testimonianza della quantità e qualità del vivaio della formazione bizantina».

Il cammino in Serie C è stato un po’ da montagne russe. La prima vittoria a Lamezia contro la Pink e quella casalinga contro il Cutro sono arrivate vincendo per 3-0, il terzo ok invece per 3-1 contro la Gm Cosenza. Con nove punti in tre gare, la squadra in vetta ha poi affrontato scontri diretti contro compagini in netta forma. Ecco spiegati i ko contro Cirò, Castrovillari e Paola, mentre domenica il 3-2 subìto a Lamezia (con un punto almeno per sbloccare la classifica) è arrivato con qualche recriminazione arbitrale.

Il presidente Russo ha confermato come il gruppo vorrà subito riscattarsi: «L’inizio di campionato è stato fra alti e bassi, condizionato anche da infortuni ed acciacchi vari. Daria Prokopenko ha dovuto saltare le prime quattro partite, Martina Domanico invece si trascina un problema al ginocchio che ne limita l’efficienza, ed altri problemi saltuari».

I prossimi impegni non saranno impossibili, Rossano giocherà sabato contro la Silan Volley e poi il ritorno contro la Pink Lamezia, ultima in classifica a zero punti. Fare sei punti sarà così una base necessaria per affrontare al meglio il periodo invernale: «L’ambiente è fiducioso – conclude Russo – per un rapido ritorno a posizioni di classifica più consone alle potenzialità della squadra».