Stasera alle 20:30 sul taraflex lombardo il recupero della terza giornata di campionato. In palio punti fondamentali per la permanenza nell’Olimpo del volley

La sconfitta con Latina ancora brucia ma non c’è tempo per ripensarci. Stasera c’è Monza e per la Tonno Callipo Vibo Valentia è già una partita da dentro o fuori. Ufficialmente sul taraflex lombardo si gioca il recupero della terza giornata di campionato. Il match che mette sul piatto punti pesantissimi in chiave salvezza contro una diretta concorrente alla permanenza nell’olimpo del volley. L’obiettivo è il sorpasso di Latina in graduatoria generale così da allungare a sei i punti di distanza dalla zona retrocessione.

Come arriva la Tonno Callipo

Dopo la sconfitta casalinga subita domenica scorsa in casa contro Latina, la Tonno Callipo ritrova subito l’occasione del riscatto. La compagine di coach Valentini è, infatti, attesa dalla trasferta in casa della Vero Volley Monza (fischio d’inizio, ore 20:30, alla Candy Arena), match valevole per il recupero della terza giornata del girone di ritorno. Partita, dunque, molto importante per Marra e compagni a caccia di un risultato positivo prima della pausa per la F4 di Del Monte® Coppa Italia. Ed è proprio il libero giallorosso (autore di una prodigiosa difesa di piede nel match contro i pontini) a presentare il match: “Conosciamo bene il valore dell’avversario, Monza è una squadra forte e completa in ogni reparto e già nel match d’andata abbiamo visto che si tratta di una formazione equilibrata e quadrata. Però noi dobbiamo rimanere concentrati, pensare al nostro gioco giocando una pallavolo lineare, semplice e limitando gli errori. Mi aspetto una partita complicata e per far bene dovremo esprimere una pallavolo di qualità“.

Qui vero volley Monza

Non vive un periodo brillante la compagine monzese allenata da Fabio Soli. Se si escludono la vittoria nell’andata dei quarti di finale di Challenge Cup e una stratosferica prestazione dei lombardi nei quarti di Coppa Italia contro Civitanova (Monza ad un passo dalla semifinale dopo una straordinaria rimonta), la Vero Volley sta attraversando un periodo difficile in Campionato con 4 sconfitte consecutive subite (Ravenna e Civitanova in trasferta, Padova e Milano in casa). Ragion per cui, Buti e compagni avranno certamente voglia di riscattare questa fase negativa e tornare a fare passi avanti in classifica. Soli potrebbe confermare gli uomini schierati in campo dall’inizio nel derby contro Milano con Orduna al palleggio, Ghafour opposto, Beretta e Yosifov al centro, Dzavoronok e Plotnyskyi di banda, Rizzo libero.

A caccia di record

In Regular Season: Stefano Giannotti – 7 punti ai 2000 (Vero Volley Monza). In Carriera: Paul Buchegger – 2 battute vincenti alle 100, Andrea Galliani – 3 muri vincenti ai 200, Stefano Giannotti – 5 attacchi vincenti ai 2000, Viktor Yosifov – 10 attacchi vincenti ai 1000 (Vero Volley Monza); Stefano Mengozzi – 8 punti ai 2300 (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia).

Precedenti ed ex

Sono 5 i precedenti tra le due società: 4 le vittorie per Monza, 1 per la Tonno Callipo. Gli ex di turno sono Simone Buti (a Vibo nella stagione 2012-13) e Leonardo Focosi (in Serie B con Monza dal 2016 al 2018).

Gli arbitri

A dirigere il match saranno gli arbitri Luca Saltalippi ed Armando Simbari. Il primo arbitro è di Perugia, fischia in Serie dalla stagione 2011-12 e in SuperLega dalla stagione 2016-17. Armando Simbari è di Milano ed arbitra in Serie A dal 2007, internazionale dal 2016.