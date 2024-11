Ufficializzato questa mattina a Bologna, al termine della consueta “tre giorni” di Volley Mercato 2018, il calendario del 74° campionato di SuperLega Credem Banca (stagione 2018/19).

Esordio casalingo, domenica 14 ottobre, per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: i giallorossi ospiteranno al PalaValentia la compagine pugliese della BCC Castellana Grotte.





LE DATE - La regular season avrà un arco temporale di circa cinque mesi: prima giornata il 14 ottobre 2018, ultima giornata domenica 24 marzo 2019. E’ stato previsto un solo turno infrasettimanale (mercoledì 7 novembre con la Tonno Callipo che ospiterà i Campioni d’Italia di Perugia). Si giocherà in giorni infrasettimanali, ma festivi, l’1 novembre e il 26 dicembre. L’ultima partita del 2018 si disputerà il 30 dicembre e la Tonno Callipo la giocherà in casa contro Siena.





LA COPPA ITALIA – Si torna alla formula classica: Le prime otto squadre classificate al termine del girone d’andata si qualificano alla Final Eight con i quarti di finale che si giocheranno in casa delle migliori quattro classificate in regular season mercoledì 23 gennaio. La Final Four si giocherà sabato 9 e domenica 10 febbraio.





I PLAY-OFF SCUDETTO - Accederanno ai Play Off Scudetto le prime otto classificate al termine della regular season, che si affronteranno nei quarti di finale (al meglio delle tre gare); semifinali e finali si giocheranno al meglio delle cinque gare e prenderanno il via domenica 31 marzo con gara 1 dei quarti di finale e si concluderanno martedì 14 maggio (data eventuale di gara 5).





IL CALENDARIO



1ª giornata – (14 ottobre 2018 – 26 dicembre 2018)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – BCC Castellana Grotte





2ª giornata – (21 ottobre 2018 – 30 dicembre 2018)

Emma Villas Siena – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia



3ª giornata – (28 ottobre 2018 – 6 gennaio 2019)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Gi Group Monza



4ª giornata – (1 novembre 2018 – 13 gennaio 2019)

Diatec Trentino – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia



5ª giornata – (4 novembre 2018 – 20 gennaio 2019)

Porto Robur Costa Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia



6ª giornata – (7 novembre 2018 – 27 gennaio 2019)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Sir Safety Conad Perugia



7ª giornata – (11 novembre 2018 – 3 febbraio 2019)

Top Volley Latina – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia



8ª giornata – (18 novembre 2018 – 17 febbraio 2019)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova



9ª giornata – (25 novembre 2018 – 24 febbraio 2019)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Azimut Modena



10ª giornata – (2 dicembre 2018 – 3 marzo 2019)

Globo Banca Pop. Del Frusinate Sora – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia



11ª giornata – (9 dicembre 2018 – 10 marzo 2019)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Calzedonia Verona



12ª giornata – (16 dicembre 2018 – 17 marzo 2019)

Revivre Axopower Milano – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia



13ª giornata – (23 dicembre 2018 – 24 marzo 2019)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Cucine Lube Civitanova