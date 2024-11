Sora espugna il PalaValentia con il punteggio di 1-3 e, grazie ai tre punti ottenuti sul campo della Tonno Callipo, ottiene la matematica salvezza con tre giornate di anticipo rispetto al termine della regular season. I padroni di casa vincono in maniera rocambolesca ed in rimonta, annullando cinque palle set, il primo set ai vantaggi (27-25). Sora però inizia in maniera più convincente il secondo set portandosi da subito avanti 1-7 ed a Marra e compagni non riesce imbastire una reazione efficace. Si gioca punto a punto nelle fasi iniziali del terzo set, ma sono i padroni di casa a trovare quattro punti di vantaggio ed a mantenere il vantaggio fino al 20-16. Sora però accorcia e con l’ace di Caneschi trova la parità, 23-23. Nel finale la compagine ciociara approfitta degli errori di Vibo e fa suo il parziale con il punteggio di 23-25. Sora legittima il vantaggio e conduce le operazioni anche nel quarto parziale dopo un iniziale equilibrio. E’ ancora Caneschi a spezzare l’equilibrio con la sua battuta jump-float. Poi ci pensa il brasiliano Joao Rafael (premiato Mvp della partita) a mettere a terra i palloni risolutori. Coach Bagnoli inserisce Marsili, Domagala e Lopez e la Tonno Callipo ha una reazione, ma non basta ad arginare la pressione avversaria. Petkovic e compagni allungano ancora e nel finale fanno loro l’intera posta in palio (20-25).





Il commento a caldo di coach Daniele Bagnoli: «La partita si è messa sui binari che ci aspettavamo. Doveva essere una lotta, una battaglia e così è stato. Poi quando sembrava dovessimo avere il terzo set in mano, abbiamo smesso di giocare. Ora dobbiamo guardare avanti e dobbiamo prepararci bene per le prossime gare e andare a prendere punti dove il pronostico ci è sfavorevole 175.