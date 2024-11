Si avvicina in casa Tonno Callipo la prossima partita di campionato con i giallorossi che andranno a fare visita all’Azimut Leo Shoes Modena (fischio d’inizio domenica 24 febbraio alle ore 18:00). Una sfida certamente complessa per la compagine di coach Bagnoli, ma che va affrontata con la giusta concentrazione e determinazione. Il tecnico mantovano sta cercando di mettere in pratica il proprio credo relazionandosi molto con la squadra e lavorando intensamente su alcuni aspetti di gioco. A fare il punto della situazione a tre giorni dalla sfida del Pala Panini è il capitano giallorosso Davide Marra: «Stiamo svolgendo un buon lavoro, dobbiamo essere positivi ed ottimisti nel provare a sistemare alcune situazioni di gioco. Sappiamo il valore di Modena – ha aggiunto Marra - e che sarà una partita molto dura, ma noi siamo concentrati sul nostro obiettivo».



Sul nuovo coach Bagnoli: «Tutti sappiamo il valore del coach. Sta cercando di parlare molto con noi per farci capire al meglio i suoi meccanismi». Sul Pala Panini, un fattore che può dare uno stimolo ulteriore a far bene: «Giocare a Modena è sempre uno stimolo in più, un palazzetto ed una società – ha concluso il capitano giallorosso - con alle spalle una storia incredibile».