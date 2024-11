È una Tonno Callipo discontinua. Lo stozzo di Vibo continua a saltare e in classifica la corrente arriva alternata. Dalla netta vittoria contro Siena alla sconfitta di Milano. Nel mezzo due prestazioni completamente opposte. I giallorossi non entrano praticamente mai in partita sul taraflex meneghino. Mengozzi e compagni salvano la faccia solo nel terzo set quando la squadra di coach Valentini sfiora di riaprire il match. Ma è solo un’illusione. Vince Milano, automaticamente ai quarti di finale di coppa Italia, e per i calabresi è già testa al prossimo match. Quello in casa di domenica prossima contro Civitanova.