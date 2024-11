Va a caccia del riscatto la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia attesa dal match in programma oggi pomeriggio, alle ore 18:00, in casa della Kioene Padova. Sarà la prima panchina giallorossa per il neo coach Daniele Bagnoli subentrato dall’inizio di questa settimana a mister Antonio Valentini. Sarà un rush finale di regular season intenso e difficile per la compagine giallorossa attesa da quattro partite da giocare in trasferta e due in casa. Tanta concentrazione, tanto lavoro sul campo, con l’obiettivo di disputare la miglior prestazione possibile sul campo della compagine patavina. Marra e compagni partiranno alla volta di Padova oggi pomeriggio con un volo diretto da Lamezia a Verona e raggiungeranno la città euganea in autobus. Stamattina, la classica seduta di rifinitura prima del match. Alla vigilia della gara ha parlato il palleggiatore croato, nonché capitano, Tsimafei Zhukouski: “La partita a Padova sarà sicuramente molto difficile, si parla di una squadra che sta in zona Play Off, che ha un ottimo equilibrio e buone individualità. Abbiamo vinto 3-1 nella partita d’andata, ma adesso sarà un match diverso. Mancano ancora sei partite e sappiamo che dobbiamo dare il massimo di noi stessi per fare punti su ogni campo”.

Come arriva Padova

La Kioene Padova, attualmente settima in classifica, punta a consolidare la posizione in graduatoria per mettere su un altro mattoncino per la corsa ai play off scudetto. Rispetto alla gara giocata nel girone d’andata contro la Tonno Callipo, Travica e compagni hanno compiuto notevoli passi in avanti mettendo in serie una serie di risultati importanti che ne hanno fortemente rilanciato il percorso nella SuperLega. La compagine di coach Baldovin si è infatti resa protagonista di vittorie fondamentali come, ad esempio, quelle arrivate nel derby contro Verona e alla Kioene Arena contro i campioni d’Italia di Perugia. I veneti hanno perso Randazzo per infortunio, ma nonostante ciò hanno proseguito brillantemente il loro cammino. Al posto dell’ex posto quattro giallorosso, è arrivato il canadese Barnes a dar man forte ad un reparto che può contare sul francese Louati e sul serbo Cirovic. La spina dorsale dei veneti è però composta da Travice al palleggio, Torres opposto e dai centrali italiani Polo e Volpato. A completare il mosaico ecco il libero argentino Danani.





Precedenti ed ex

Sono 16 i precedenti tra le due società con il bilancio nettamente a favore dei giallorossi che hanno conquistato 13 vittorie a fronte dei 3 successi conquistati da Padova. L’unico ex di turno è Luigi Randazzo che ha disputato a Vibo Valentia la stagione 2013-14.





Gli arbitri

A dirigere la sfida ecco la coppia composta da Ilaria Vagni e Marco Braico. Il primo arbitro Vagni proviene da Perugia ed arbitra in Serie A dalla stagione 2003-04, internazionale dal 2011. Il secondo arbitro Braico proviene da Torino ed arbitra in Serie A dal 2003.