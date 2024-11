La Tonno Callipo, completamente rivoluzionata in società, punta a riportare entusiasmo dopo un’annata da dimenticare

Quindici formazioni ai nastri di partenza. Una made in Calabria: la Tonno Callipo Vibo Valentia. La squadra che da anni porta in alto i colori della nostra terra nel massimo torneo di pallavolo italiano. Una società completamente rinnovata al suo interno. Un nuovo direttore sportivo. Un nuovo responsabile del settore giovanile ed un nuovo/vecchio, si fa per dire, allenatore. De Nicolo, Agricola e Valentini. La triade che proverà a dare nuova linfa ad un club che nell’ultimo anno ha vissuto il periodo più buio della sua storia.

Pericolo retrocessione

Bisognerà farlo soprattutto in campo. Da quest’anno, infatti, in Superlega torneranno le retrocessioni. Tre le formazioni che scivoleranno in A2, a fronte di una sola promozione dai cadetti alla Superlega.

Volley mercato

Per coach Valentini due nuove pedine e due conferme. Tra le new entry il palleggiatore Zhukouski e l’opposto Al Hachdadi. Ma Vibo potrà contare anche su due conferme importanti. Il libero Marra ed il centrale Presta.