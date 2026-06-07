Ci sarà un po' di Vibo nella massima divisione di volley in Germania. Il venticinquenne, ex Tonno Callipo, corona così il sogno del professionismo
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
C'è un po' di Vibo Valentia anche nel professionismo della pallavolo, a dimostrazione di come una piccola provincia possa anche regalare talenti, figli della dedizione e della professionalità. Un'annata sicuramente magica per le due Tonno Callipo (maschile e femminile) poiché hanno centrato entrambe il salto di categoria in Serie A3 e che Vibo ha accolto con grande entusiasmo.
Un vibonese in Serie A
Sempre la città di Vibo, però, può vantare un altro vanto dal momento che un giovane vibonese, Umberto Sorrenti il prossimo anno solcherà i campi della Serie A in Germania, con la maglia del Moerser Sc. Proprio la stessa società, nei giorni scorsi, ha ufficializzato l'innesto nel proprio organico dello schiacciatore vibonese, nato a Cosenza il 16 febbraio 2001. Il venticinquenne, che ha sempre vissuto a Vibo, vanta sicuramente una struttura da pallavolista visti i suoi 196cm, ed è considerato uno dei prospetti molto interessanti nel suo ruolo. Dopo la trafila nelle giovanili della già menzionata Tonno Callipo, la sua carriera è stata ricca di esperienze come testimoniano le annate con Lucera, Casarano, La Spezia, Foligno, Civita Castellana 3 Cascia Volley. Ora ecco il nuovo capitolo con la nuova avventura in Germania.