VIDEO | Dopo due gare esterne consecutive in trasferta si ritorna a giocare in casa al Palascoppa. Il vicecapitano: «C'è voglia di riscatto»

Dopo 2 sconfitte e una vittoria nelle prime 3 partite di campionato di volley A2 femminile, il Soverato è pronto ad affrontare in casa domenica 11 ottobre le ragazze del Macerata. Dopo il doppio turno esterno a Martignacco e Ravenna, la squadra del presidente Matozzo ha scaldato i motori per il match interno, valido per la quarta giornata del campionato di A2 girone est, contro un avversario che ha già effettuato il turno di riposo e con gli stessi punti delle padrone di casa con una partita in meno disputata.

«C’è voglia di riscatto perché nessuno è contento della partita di domenica scorsa», ha affermato Chiara Riparbelli, vice capitano Volley Soverato. «Noi - ha poi aggiunto - lavoriamo duro in palestra e c’è anche un po’ di rammarico per il fatto di non riuscire a portare in campo la domenica tutto il lavoro che facciamo durante la settimana». Le biancorosse, che già all’esordio avevano fatto intravedere ottime prestazioni in campo, sanno che c’è ancora molto da lavorare considerata soprattutto la giovane età della squadra.

«Purtroppo per adesso stiamo lasciando giocare molto gli altri – ha aggiunto la Riparbelli - e non stiamo riuscendo ad esprimere il nostro gioco. Secondo me questo è dovuto anche alla giovane età della squadra. Ovviamente noi ce la metteremo tutta come al solito e più del solito». Per il vice coach Diego Boschini «la doppia trasferta ha inciso parecchio a livello fisico. Essendo molto giovani le ragazze hanno subito un po’ il cammino massacrante del campionato di serie A2. Ora ci apprestiamo a giocare in casa contro Macerata che è sicuramente un’ottima squadra, hanno un paio di attaccanti forti, centrali buoni. Sarà sicuramente una partita molto combattuta ma anche appassionante».