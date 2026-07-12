Il silenzio delle ultime settimane in casa Palmese non era sinonimo di immobilismo, tutt'altro. Sotto la cenere di un apparente immobilismo, il club neroverde stava preparando il terreno per una vera e propria rivoluzione strutturale. La scintilla che ha dato il via al nuovo corso è il ritorno ufficiale al timone del presidente Sergi, una figura che ha immediatamente impresso una forte accelerazione alle manovre di rifondazione, destinate a cambiare radicalmente il volto della squadra che militerà nel prossimo campionato di Eccellenza.

L'addio a mister Dal Torrione

La prima, clamorosa novità di questa nuova era riguarda la guida tecnica. La Palmese ha infatti ufficializzato la fine del rapporto sportivo con l'allenatore Mario Dal Torrione. Non si è trattato di un fulmine a ciel sereno, bensì del risultato di una profonda e dolorosa transizione interna.

Il club ha voluto salutare il mister con una nota ufficiale che traspira sincero rammarico, ma che sancisce anche la volontà di voltare pagina in modo netto:

«La Palmese comunica che dopo una lunga riflessione, con sincero rammarico è stata presa la decisione di concludere il rapporto di collaborazione con mister Mario Dal Torrione. Una scelta maturata dopo attente valutazioni, mai semplice quando riguardano un professionista che ha lavorato con impegno, dedizione e grande senso di responsabilità, contribuendo con passione al percorso della nostra società».

Il ringraziamento neroverde

L'addio a Dal Torrione non cancella quanto di buono costruito finora. La dirigenza ha voluto tributare il giusto omaggio a un professionista che ha incarnato i valori del club fino all'ultimo giorno:

«A mister Dal Torrione va il più sentito ringraziamento da parte della società, della dirigenza e di tutta la famiglia neroverde per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto. Nel salutarlo, gli auguriamo le migliori soddisfazioni, sia umane che professionali, certi che il suo percorso sarà ricco di nuovi e importanti traguardi».

Con l'uscita di scena di Dal Torrione, il presidente Sergi traccia una linea netta con il passato. La Palmese si prepara a cambiare pelle non solo in panchina, ma sia a livello dirigenziale che di organico. I tifosi si interrogano ora su chi sarà l'erede designato a raccogliere la pesante eredità in panchina e quali saranno i colpi di mercato per una rosa che si preannuncia totalmente rivoluzionata. Una cosa è certa: il silenzio è finito, la nuova Palmese è ufficialmente partita.