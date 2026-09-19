Alla vigilia della delicata sfida contro la Pro Pellaro, in casa neroverde è tempo di bilanci strategici e alta concentrazione. A suonare la carica è il tecnico Massimo Brasile, consapevole che i novanta minuti in arrivo non rappresentano soltanto un test probante contro una delle candidate principali alla vittoria finale, ma anche il nastro di partenza di un vero e proprio tour de force.

La gara di domenica farà infatti da apripista a un ciclo d'ferro: ben cinque incontri in 21 giorni, complici i turni infrasettimanali di Coppa. Una maratona ad alta intensità che metterà a dura prova la tenuta fisica e mentale della squadra.

«Un avversario costruito per vincere»

Mister Brasile non nasconde l'insidia e spende parole di grande rispetto per la formazione avversaria: «Ci aspetta una partita molto complicata, contro una squadra costruita per vincere il campionato, con qualità e profondità in ogni reparto».

L'analisi del tecnico si allarga poi alla gestione del calendario ravvicinato, un fattore che risulterà decisivo nelle prossime settimane: «È la prima delle cinque partite tutte difficili che affronteremo in 21 giorni, considerando anche i turni infrasettimanali di Coppa. Un ciclo intenso che richiederà grande attenzione sotto tutti i punti di vista».

La forza del gruppo e l'identità di gioco

In un momento così denso di impegni, la differenza non la faranno soltanto gli undici titolari. Brasile punta forte sulla profondità della propria panchina e sull'apporto di ogni singolo elemento del gruppo: «Ci sarà bisogno di tutta la rosa a disposizione per cercare di gestire le energie, mantenere alta l’intensità e farci trovare pronti in ogni momento della gara. Ogni giocatore sarà fondamentale».

L'indicazione tattica e caratteriale per la sfida di domani è chiara: nessuna sudditanza psicologica, ma la determinazione di imporre la propria identità fin dal primo fischio d'inizio: «Dovremo essere compatti, solidi e avere la personalità di giocare la nostra partita dall'inizio alla fine».

La parola passa ora al campo: i neroverdi sono chiamati a trasformare la lucidità del proprio allenatore in una prestazione di spessore.