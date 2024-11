Il Pontefice raccoglie la sciarpa rossoblu lanciata da alcuni giovani

Papa Francesco più volte di essere un grande tifoso di calcio. Anche stamani, quando ha deciso di regalare una gioia ai tifosi del Crotone, e calabresi, che attendono la storica promozione in Serie A.



Bergoglio, durante l'udienza generale a Piazza San Pietro, ha raccolto la sciarpa rossoblu lanciata da alcuni studenti della scuola elementare Montessori, in visita in Vaticano. La foto mostra il Papa sventolare allegramente la sciarpa, tra le urla di gioia dei ragazzi crotonesi.