Vincenza Petrilli è medaglia d'argento nel tiro con l'arco ricurvo femminile classe open categoria W2 alle Paralimpiadi di Tokyo. La 31enne di Taurianova ha perso per 5-6 la finale contro l'iraniana Zahra Nemati, che porta così a tre le medaglie d'oro vinte in altrettante edizioni consecutive dei Giochi. Per l'Italia è la cinquantacinquesima medaglia a questi Giochi.