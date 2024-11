Amaranto accompagnati in Emilia da oltre 2mila tifosi, sarà un vero e proprio esodo reggino. Due dubbi per Inzaghi, tanti assenti per Pecchia

Big match al Tardini. La Reggina di Pippo Inzaghi vola a Parma per continuare a cullare il primato della Serie B. Amaranto accompagnati in Emilia da oltre 2mila tifosi, sarà un vero e proprio esodo reggino. Arbitra Fabbri di Ravenna, kick-off ore 14, partita visibile su Dazn, Sky ed Helbiz Live.

I convocati delle due squadre.

Pecchia con tanti indisponibili: fuori Dennis Man, Bernabé e Buffon. Chichizola non è al meglio ma dovrebbe stringere i denti, Vazquez dietro Tutino e Inglese la mossa dell’allenatore dei ducali. L’ex Delprato dal primo minuto.

Probabile formazione (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Estévez, Delprato; Benedyczak, Vazquez, Tutino; Inglese. Allenatore: Pecchia.

Inzaghi lascia a casa Santander, ma ritrova Obi. Il nigeriano andrà solo in panchina, possibile rientro fra i titolari per Crisetig. Majer certo del posto sulla mezzala, Liotti, Fabbian ed Hernani in ballottaggio per la restante maglia. In avanti il mister ha parlato di duello fra Ricci e Canotto ma occhio a Cicerelli.

Probabile formazione (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Crisetig, Majer, Liotti; Rivas, Ménez, Canotto. Allenatore: Inzaghi.