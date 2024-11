Il dirigente delle Vespe intervenuto durante il format calcistico di LaC 11 in Campo ha parlato anche di mercato: «Sicuramente idee per gennaio ne ho ma le cose cambiano di settimana in settimana»

Un avvio di stagione oltre le aspettative per la neopromossa Juve Stabia che, dopo otto giornate, è quarta in classifica a quota 14 punti nel campionato di Serie B. La squadra di mister Pagliuca fa il colpaccio anche in questo turno, vincendo a Marassi contro la Sampdoria. A parlare di questo avvio di stagione è Matteo Lovisa, direttore sportivo del club campano, ospite a "11 in campo", programma di LaC News24 condotto da Maurizio Insardà: «Sicuramente non è solo entusiasmo anche perchè la squadra, ormai da un anno e mezzo, sta dimostrando gamba, tecnica e personalità. Per il resto penso che sia la solita Serie B caratterizzata da un grande equilibrio e la conferma arriva dal fatto che due settimane fa abbiamo perso contro il Modena e poi abbiamo vinto contro Pisa e Sampdoria. Dopo la pausa affronteremo una Cremonese che ha dei giocatori importanti e dunque dovremo stare sul pezzo».

Una vittoria sicuramente importante dunque, anche perchè i blucerchiati sono ostici e costruiti per vincere e lo stesso Lovisa ne è consapevole: «La Samp è da prime posizioni e solo la coppia d'attacco è da doppia cifra. Probabilmente il fatto che si è giocato a porte chiuse ha aiutato più noi che loro, poichè la spinta del Marassi non è indifferente. Non so se poi ci sono altre problematiche di cui non ne sono a conoscenza, poiché io guardo in casa mia e ci teniamo stretta questa vittoria, maturata anche cavalcando l'entusiasmo dopo il vantaggio».

Capitolo mercato: «Sicuramente idee per gennaio ne ho ma le cose cambiano di settimana in settimana, inoltre mancano ancora 12 gare prima di gennaio. Posso dire che siamo stati bravi a prendere diversi giovani bravi arrivando prima di tutti. Tra questi rientra Leone, un classico play dinamico, poi quanto possa dare dipende dal modo di giocare».