Consegnato questa mattina il ricavato della partita, circa tredici mila euro, tra la squadra pitagorica e una rappresentanza del Tribunale

Il campetto da calcio della chiesa di San Domenico di Crotone sarà presto realizzato. Questa mattina è stato consegnato l'assegno proveniente dal ricavato della partita di calcio di beneficenza, organizzata lo scorso mese allo stadio Ezio Scida tra l'Fc Crotone e una rappresentanza del Tribunale pitagorico, organizzata dall'associazione E' Solidarietà e dal club rossoblu. Più di tredicimila euro è la somma raccolta che andrà a finanziare i lavori del nuovo campetto per la gioia dei tanti ragazzi che lo frequentano. La consegna dell'assegno è avvenuta questa mattina nella sala stampa dello stadio.

«E' stata una bellissima manifestazione – ha commentato il presidente del Crotone Gianni Vrenna – ha avuto grande successo. Devo ringraziare E' Solidarietà e tutti quelli che hanno lavorato affinchè questa giornata riuscisse alla grande; c'era lo stadio strapieno di ragazzi. E' stata una cosa che nemmeno mi aspettavo; siamo riusciti a dare una mano alla parrocchia di San Domenico per la realizzazione del nuovo campetto».





«E' una campetto - ha dichiarato il presidente di E' Solidarieta Raffaele Lucente - che, grazie all'opera dell'ex sacerdote che curava questa parrocchia, attualmente vescovo di Lamezia Terme (mons. Luigi Cantafora n.d.r.), serviva da richiamo per rieducare i ragazzi, poiché molti di loro erano ragazzi di strada. Quando ci è stata segnalata questa necessità, per racimolare i contributi che servissero, ci siamo detti subito entusiasti e abbiamo cercando le sponde necessarie per poter realizzare questo evento».

Un nobile gesto che ha visto protagonisti, non solo E' Solidarietà e il Crotone Calcio, ma anche la squadra del Tribunale composta da magistrati, avvocati e funzionari, e le scuole crotonesi che, partecipando alla partita, hanno contribuito alla riuscita della missione.