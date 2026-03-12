Dopo il trionfo in Coppa Europa a Matosinhos, i giovani atleti della società lametina volano a Garmisch, dove dall'8 al 17 maggio si terrà la competizione iridata: «Che orgoglio per la Calabria. Premiati impegno, sacrifici e passione»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Continua nella sua crescita sportiva l'Asd Pattinaggio Lamezia e, soprattutto, continua a regalare emozioni e a far conoscere uno sport che non è largamente praticato nel territorio ma si sta ritagliando il suo spazio, caratterizzato dall'eleganza e dal fascino del pattinaggio.
Convocati per la World Cup
A testimonianza di questo costante sviluppo è un altro piccolo traguardo raggiunto: i giovani e promettenti atleti Gianfranco e Federica, infatti, sono stati convocati per la World Cup che si terrà a Garmisch (Germania) dall'8 al 17 maggio. Non è certo una cosa di poco conto per questi due atleti che rappresenteranno non solo il territorio lametino ma l'intera Nazione. Un orgoglio dunque per la Calabria che continua a coltivare talenti, confermandosi terra florida e fertile.
Un altro piccolo traguardo per i due ragazzi che sono reduci dalla vittoria della Coppa Europa a Matosinhos: «Un risultato prestigioso - afferma la società in una nota - che conferma il grande valore sportivo dei due ragazzi protagonisti di un percorso fatto di impegno, dedizione e passione. La convocazione alla World Cup rappresenta infatti un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi mesi, culminato con il successo nella competizione europea. Un traguardo che assume un significato ancora più importante se si considerano le difficoltà con cui Gianfranco e Federica, insieme a molti altri atleti del territorio, sono costretti ad allenarsi quotidianamente. Nonostante le condizioni non sempre adeguate, la determinazione e i sacrifici hanno permesso loro di raggiungere risultati di livello internazionale».