Continua nella sua crescita sportiva l'Asd Pattinaggio Lamezia e, soprattutto, continua a regalare emozioni e a far conoscere uno sport che non è largamente praticato nel territorio ma si sta ritagliando il suo spazio, caratterizzato dall'eleganza e dal fascino del pattinaggio.

Convocati per la World Cup

A testimonianza di questo costante sviluppo è un altro piccolo traguardo raggiunto: i giovani e promettenti atleti Gianfranco e Federica, infatti, sono stati convocati per la World Cup che si terrà a Garmisch (Germania) dall'8 al 17 maggio. Non è certo una cosa di poco conto per questi due atleti che rappresenteranno non solo il territorio lametino ma l'intera Nazione. Un orgoglio dunque per la Calabria che continua a coltivare talenti, confermandosi terra florida e fertile.