Cambia poco o nulla per gli amaranto in graduatoria generale

REGGIO CALABRIA - Ancora penalizzazioni ma, per la Reggina, la classifica non cambia. Il tribunale federale nazionale ha emesso nuove sanzioni ai club che hanno commesso irregolarità amministrative. Al Barletta sono stati tolti due punti, per cui i biancorossi scendono a quota 41 in compagnia del Cosenza. Ischia e Savoia, invece, sconteranno un punto: gli isolani raggiungono il Messina a 28 punti e condividono il quartultimo posto, i torresi invece diventano terzultimi a quota 27. Cambia ben poco, quindi, per la Reggina, che rimane fanalino di coda con 22 punti, a 4 lunghezze dalla penultima forza del campionato, l’Aversa Normanna. Ma si tratta di una classifica destinata a nuove modifiche, in quanto il tribunale federale nazionale a breve dovrà esprimersi su ulteriori deferimenti a carico di squadre che lottano per non retrocedere. Tutto ciò rende ancor più caotico il finale di stagione: la Reggina può solo conquistare punti sul campo e sperare nei passi falsi delle dirette concorrenti. Aspettando un nuovo verdetto del Tfn che potrebbe ghigliottinare, ancora, la classifica amaranto.