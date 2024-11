Il Cittanova calcio sta edificando le basi per affrontare il campionato di Eccellenza 2024-2025. Sarà una stagione di ricostruzione. Il direttore sportivo Francesco Deni è al lavoro costante al fine di mettere a disposizione di mister Giuseppe Crucitti un organico che si faccia valere nel prossimo massimo torneo calcistico regionale.

Il ds è un esperto conoscitore della piazza giallorossa, in quanto vi ha prestato servizio per 5 anni in Serie D e in passato ha svolto l'incarico per 10 anni con la compagine del Calcio Riunite. Lo scorso torneo non ha trovato l'accordo con la società, ma quest'anno è di nuovo all'opera per il bene del club. «Siamo ripartiti da zero, abbiamo un budget risicato e dobbiamo fare di necessità virtù - ha affermato ai nostri microfoni Francesco Deni-. Sarà un anno di transizione per rilanciarci, fare bene e divertirci. Abbiamo una rosa formata da un ottimo mix di over e under. Manca qualche tassello. Stiamo trattando due difensori centrali, un esterno di attacco e ci riserviamo la ciliegina sulla torta. Sono contento dello staff tecnico e del mister che reputo capace e un ottimo lavoratore».

Domani, domenica 25 agosto, i giallorossi saranno impegnati nel primo test stagionale, un allenamento congiunto con Asd San Nicola Chiaravalle. Calcio d'inizio alle ore 17:00 al "Morreale - Proto" di Cittanova, per valutare la condizione generale ed eventualmente stabilire in che settori intervenire.