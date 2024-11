Il nome suggestivo del calciatore, come il fenomeno brasiliano del film cult "L'allenatore nel pallone", fa già sognare i tifosi neroverdi, che si augurano di festeggiare ai suoi gol come accadeva nella Longobarda di Oronzo Caná

La Palmese stupisce con un cambiamento qualitativo della rosa, che fa sperare in grande i propri sostenitori. Per affrontare il campionato di Eccellenza calabrese 2024/2025, i neroverdi hanno ingaggiato calciatori abituati a vincere, e tra questi spicca il nome di Aristóteles Romero. Un autentico lusso per la categoria. Il centrocampista venezuelano, classe 95, ha calcato i campi della Serie A, con la maglia del Crotone, sfidando squadre come Juventus e Napoli. Ha indossato anche la casacca della nazionale venezuelana, realizzando un gol strepitoso. Un colpo ad effetto che ha suscitato notevole sorpresa. Un top player con una missione: portare la Palmese il più in alto possibile.

Il nome suggestivo Aristòteles, come il fenomeno brasiliano del film cult "L'allenatore nel pallone", fa già sognare i tifosi, che si augurano di festeggiare ai suoi gol come accadeva nella Longobarda di Oronzo Caná. «Sono venuto qui perché voglio vincere, forza Palmese» sono state le prime e concise parole del calciatore durante la presentazione avvenuta ieri sera presso lo stadio “Lopresti” di Palmi.

Insieme ad Aristóteles Romero, i neroverdi hanno ufficializzato l’acquisto di un altro atleta di spessore, il forte centrocampista argentino Franco Da Dalt, che vanta presenze in Serie B e C.

Il lavoro del direttore generale Piero Praticò, del direttore sportivo Francesco Ascone e del presidente Francesco Sergi, sta dando luce ad una squadra di qualità.

Il club guidato da un tecnico come Domenico Zito si appresta ad essere la rivelazione del prossimo massimo campionato calcistico regionale calabrese. «Stiamo alzando l’asticella per fare un campionato diverso da quello dell’anno scorso – dichiara il patron Sergi. Ancora non è finita qui. Arriveranno altri acquisti mirati, per aggiungere quel che manca».