Una stagione straordinaria, vissuta da protagonista e conclusa ai piedi del podio nazionale, ma con la consapevolezza di aver scritto una pagina importante della pallavolo calabrese. La Volley Cirò Marina Malibù, denominata così grazie al prezioso sostegno del main sponsor Malibù, ha infatti conquistato un prestigioso quarto posto alle Finali Nazionali del primo campionato Open Misto riconosciuto dalla FIPAV, rappresentando con orgoglio non solo Cirò Marina ma l’intera Calabria.

Il cammino della formazione cirotana è iniziato nella fase territoriale, dove ha affrontato le squadre di Lamezia Terme e Soverato, guadagnando l’accesso alla finale territoriale. Nell’atto conclusivo, disputato contro un’altra formazione lametina, la Volley Cirò Marina Malibù si è imposta con il punteggio di 3-1, conquistando così il titolo territoriale e il pass per la finale regionale.

Anche in ambito regionale la squadra ha confermato il proprio valore. Contro Praia a Mare è arrivato un netto successo per 3-0 che ha consegnato ai cirotani il titolo di campioni regionali e la qualificazione alle Finali Nazionali.

Dal 11 al 14 giugno, a Campobasso, la Volley Cirò Marina Malibù ha rappresentato la Calabria nella fase nazionale, alla quale hanno preso parte dodici squadre suddivise in quattro gironi da tre. Inserita nel raggruppamento con Veneto e Sardegna, la formazione calabrese ha vinto entrambe le gare conquistando il primo posto e l’accesso diretto alle semifinali.

La sfida contro il Lazio si è rivelata una delle più emozionanti dell’intera manifestazione. Dopo una battaglia sportiva combattuta punto su punto, la semifinale si è decisa al tie-break, con il successo dei laziali per 15-13. Una sconfitta amarissima per la Volley Cirò Marina Malibù, che ha visto sfumare l’accesso alla finale nazionale per appena due punti.

Nella finale per il terzo e quarto posto, disputata il giorno successivo contro la Puglia, il peso fisico e mentale della lunga semifinale si è fatto sentire e la formazione calabrese si è arresa per 3-0. Resta però un risultato di assoluto prestigio: quarto posto in Italia e la consapevolezza di essere stati davvero a un passo dall’impresa.

Al di là del piazzamento finale, la soddisfazione più grande è quella di aver portato il nome di Cirò Marina e della Calabria tra le migliori quattro squadre d’Italia, sfiorando una storica finale nazionale dopo una semifinale persa soltanto 15-13 al tie-break.

L’impresa assume un significato ancora più importante perché si tratta della prima edizione del campionato Open Misto riconosciuto dalla FIPAV. La Volley Cirò Marina Malibù ha così scritto una piccola pagina di storia di questa nuova competizione, diventando la rappresentante della Calabria alle Finali Nazionali e lasciando un segno indelebile in una stagione destinata a rimanere nella memoria.

La rosa della Volley Cirò Marina Malibù

Mariangela Ferraro, Antonella Dima, Ludovica Sabatini, Tina Aromolo, Claudia Stara, Chiara Brescia, Martina Cavallaro, Massimiliano Dima, Antonio Stara, Giuseppe Gentile, Domenico Greco, Michele Sproviero, Antonio Notaro e Mario Vulcano.

Un gruppo unito, capace di trasformare entusiasmo, sacrificio e passione in una splendida avventura sportiva che ha portato Cirò Marina e la Calabria tra le eccellenze della pallavolo italiana.