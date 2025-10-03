I partecipanti provengono da diverse zoned d’Italia. Il presidente dell’asd Malara: «Facciamo conoscere le bellezze del nostro mare e la passione dei suoi sportivi»

Reggio Calabria si prepara ad accogliere la quinta edizione del Trofeo dello Stretto – CH-69 Big Game Traina d’Altura, in programma dal 3 al 5 ottobre 2025. L’evento, organizzato dall’Asd Ch-69 con il suo presidente Roberto Malara, si legge in una nota stampa «rinnova la formula vincente delle passate edizioni, confermandosi come un punto di riferimento nazionale per la pesca sportiva d’altura, capace di unire agonismo, spettacolo e valorizzazione del territorio».

«Il Trofeo dello Stretto – spiega il presidente Malara – non è solo una competizione, ma un momento di condivisione che porta a Reggio Calabria equipaggi da tutta Italia, facendo conoscere le bellezze del nostro mare e la passione dei suoi sportive».

Saranno 38, infatti, gli equipaggi che parteciperanno alla gara, richiamando da tutta Italia esperti ed appassionati nello scenario unico e suggestivo dello Stretto, con tre giornate ricche di appuntamenti: previsto per oggi l’arrivo degli equipaggi al Molo 74 dell’ Oasi, con l’ accreditamento di tutti i partecipanti e un briefing di gruppo.

Start, davanti all’Arena dello Stretto, fissato per sabato 4 ottobre alle ore 10 e pesatura serale al rientro; domenica 5 ottobre la seconda prova con lo “Start al Bagliore”, seguita dalla pubblicazione della classifica e una cena di gala, nella splendida location dell’ Oasi, con la proclamazione dei vincitori.

«Grazie al lavoro dell’Asd Ch-69 e alla passione degli equipaggi, con il sostegno degli sponsor, la quinta edizione si prepara a regalare grandi emozioni, nel solco delle precedenti manifestazioni, che hanno contribuito a rendere il Trofeo dello Stretto un appuntamento fisso per la pesca sportiva italiana e una vetrina eccezionale per la città di Reggio Calabria», conclude la nota.