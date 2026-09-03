Nella competizione del 20 agosto 2026, Beatrice ha rappresentato la Nazionale Italiana nella categoria 45 kg Under 15, confrontandosi con alcune delle migliori giovani promesse della pesistica europea.

Nata nel 2012, la giovanissima atleta ha affrontato la pedana continentale con personalità, determinazione e grande maturità agonistica, facendo registrare 53 kg nello strappo e 61 kg nello slancio.

Una prestazione di assoluto rilievo che le ha permesso di conquistare la medaglia di bronzo nello strappo, portando l’Italia e la Calabria sul podio di una delle competizioni giovanili più importanti della stagione internazionale.

Beatrice Falzia è tesserata per la Rogolino's Dreams Team di Reggio Calabria, società presieduta da Carmelo Rogolino, ed è allenata dai fratelli Giovanni e Francesco Rogolino. La giovane pesista svolge inoltre la propria preparazione presso la palestra Athena Hybrid Training di Reggio Calabria, dove porta avanti quotidianamente il proprio percorso di crescita tecnica e atletica.

Il risultato ottenuto a Pristina rappresenta un riconoscimento importante per un'atleta ancora giovanissima, capace però di dimostrare già carattere, qualità tecniche e capacità di competere ad alto livello internazionale. Una medaglia che premia il lavoro svolto negli allenamenti e che conferma le grandi potenzialità di Beatrice in prospettiva futura.

A congratularsi con l'atleta anche il presidente regionale Fipe Calabria, Antonello Battaglia, insieme a tutto il Comitato Regionale, che hanno espresso grande soddisfazione per il prestigioso risultato raggiunto.

Un ringraziamento particolare è rivolto anche al Direttore Tecnico Regionale Moreno Boer, per il prezioso contributo fornito nella preparazione di Beatrice in vista dell'appuntamento europeo.

Il bronzo conquistato a Pristina è quindi molto più di una semplice medaglia: è il risultato di talento, sacrificio, lavoro quotidiano e di una squadra di tecnici e dirigenti che accompagna una delle giovani promesse della pesistica calabrese e italiana.

Per Beatrice Falzia, ancora giovanissima, il podio europeo rappresenta soprattutto un punto di partenza. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma la giovane atleta reggina ha già dimostrato di avere le qualità per continuare a far parlare di sé sui palcoscenici nazionali e internazionali.