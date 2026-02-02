Anche la diciannovesima giornata, ovvero la quarta di ritorno, del campionato di Eccellenza è andata in archivio e come accade settimanalmente, la redazione sportiva di LaC News24 la racconta attraverso la top 11. Si parte come di consueto dall'allenatore, e stavolta il tecnico della settimana è Giuseppe Papaleo che torna in top, ma soprattutto è il principale artefice della favola Stilomonasterace.

La difesa

Consueto 3-4-3 di base che vede in porta Mercuri della Paolana e dietro un trio di elevata esperienza: innanzitutto ecco Tapia della Palmese, con l'argentino che non solo festeggia le cento presenze ma lo fa anche siglando il gol vittoria nel derby contro la Virtus Rosarno. In go anche Gonzalez nel secco poker della capolista Praiatortora in casa del Bocale mentre il terzetto, infine, è completato da Cordova che non segna ma nel match della sua Reggioravagnese in casa della Paolana, offre una prestazione di spessore.

Il centrocampo

Il centrocampo che si è formato farebbe gola anche in Serie D ed è costituito innanzitutto da Waller dello Stilomonasterace, giustiziere nel pesante blitz di Trebisacce. Continua a trascinare di spalle la Paolana invece Michele Vitale, anche ieri tra i migliori nel pari interno contro la Reggioravagnese, e autore del momentaneo vantaggio. Bene Staropoli del Soriano Fabrizia mentre Gueye è tra i volti principali della strepitosa vittoria del castrovillari sulla DB Rossoblù Luzzi.

L’attacco

Si arriva al tridente così composto: Angelo Petrone, capitano del Praiatortora, artefice della fuga in vetta mettendo a referto un gol e un assist; Bongiorno regala tre punti salvezza alla Rossanese; la Gioiese si gode il giovane Tedesco, in gol contro il Cittanova.