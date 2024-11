Confermata la formula e la promozione diretta in caso di 10 o più punti di distacco

VIBO VALENTIA - Ufficializzati i criteri play off e play out tra i dilettanti calabresi. Confermata la formula, classica, che vedrà impegnate, in chiave promozione, le squadre classificate dalla seconda alla quinta posizione. Si giocherà in gara unica in casa della formazione meglio classificata al termine della regular season. Qualora, però, il distacco sia pari o superiore ai 10 punti tra terza classificata e quarta o tra seconda e terza, i play off non si disputeranno. In caso di parità al termine dei minuti regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e qualora il punteggio di parità dovesse persistere, saranno i rigori, a decidere la squadra classificata al turno successivo. Prevista una novità nel torneo di Eccellenza. Se, una delle quattro squadre qualificatesi ai play off dovesse aver già acquisito il diritto di partecipare al campionato di serie D, sarà la sesta in classifica a disputare gli spareggi per il salto di categoria