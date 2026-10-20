Va in archivio l’ottava giornata del campionato di Serie D (Girone I), un turno che ha visto la Vibonese di mister Marra impattare per 1-1 in casa contr il Gela ma che non ha macchiato il ruolo da protagonista assoluta di questo avvio di stagione.

Per ripercorrere tutte le emozioni della partita, vivisezionare le giocate chiave e analizzare a fondo le dinamiche del match, torna l'appuntamento con "Pianeta Rossoblù", il format condotto da Vincenzo Primerano interamente focalizzato sull'universo della Vibonese.

L'ospite

Protagonista della quarta puntata sarà Augustin Marsico, tra i profili più incisivi e prolifici dello scacchiere di mister Marra. L'attaccante, autore peraltro del gl rssoblù, sarà ospite negli studi televisivi allestiti all'interno dell'aeroporto di Lamezia Terme per fare il punto sulla prestazione della squadra, raccontare il momento di forma del gruppo e analizzare il proprio rendimento personale in questo avvio di torneo.

Oltre all'ampia sintesi della sfida interna contro il Gela e al commento degli episodi da moviola, nel corso della trasmissione verranno approfonditi i temi tattici che stanno caratterizzando il cammino della formazione vibonese nel girone I.

L'appuntamento con "Pianeta Rossoblù" è fissato per martedì alle ore 14:00 in esclusiva su LaC On Air, canale 17 del digitale terrestre.