Le prime due partite di Daniel Ibanes sulla panchina dei lupi non sono state semplici: un punto a Treviso, zero con la Meta Catania. I rossoblù sono penultimi in classifica e lo scontro diretto in Puglia si rivela decisivo

Marzo segna l’inizio della primavera, e la Pirossigeno Cosenza spera che porti con sé anche la rinascita in campionato. L’esordio in panchina per il nuovo tecnico Daniel Ibanes non è stato dei più semplici: due partite in appena quattro giorni, troppo poco per imprimere la propria impronta alla squadra.

Al debutto, i rossoblù hanno sfiorato l’impresa contro la Came Treviso, vedendosi sfuggire la vittoria nei minuti finali per il gol di Japa Vieira. Nella sfida infrasettimanale, invece, i lupi hanno dovuto arrendersi ai campioni d’Italia della Meta Catania.

Un avvio promettente, con il vantaggio firmato da una splendida giocata di Decio Restaino, ha illuso i calabresi, poi travolti dalla qualità degli etnei: Turmena, Musumeci, Anas e la doppietta di Pulvirenti hanno sancito il 5-1 finale.

Non c’è tempo per rimuginare. Sabato 1° marzo, alle 17:00, al PalaScaloria di Manfredonia, andrà in scena uno scontro diretto cruciale per la salvezza. La sfida contro la Vitulano Drugstore Manfredonia, avanti di un solo punto in classifica, potrebbe rappresentare un crocevia della stagione. Con dieci giornate ancora da disputare, la Pirossigeno Cosenza è chiamata a mordere: la salvezza passa da qui.